Köln (ots) -In Köln haben diese Woche die Dreharbeiten für den satirischenFernsehfilm "Goldjungs" (AT) begonnen, der voraussichtlich imFrühjahr 2021 im Ersten zu sehen sein wird.Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit: Der Pleite derKölner Privatbank Herstatt im Juni 1974. Im Fokus stand damals eineGruppe junger Devisenhändler, die bei Herstatt für den lukrativenEigenhandel zuständig waren - die sogenannten "Goldjungs". Doch sieverspekulierten sich und der anfängliche Goldrausch nahm eine bittereWendung. Zu diesem Zeitpunkt die größte Bankenpleite der deutschenNachkriegsgeschichte.Martin Brambach in der Rolle von Hans GerlingIm Film erzählt die fiktive Figur Marie Breuer (Michelle Barthel)ihre Geschichte zu den Bildern des Zusammenbruchs der Herstatt-Bank,die von verzweifelten Gläubigern gestürmt wird: Die 20-Jährige trittAnfang der 70er Jahre mit der Unterstützung von Irene Gerling (LeslieMalton) ihre Stelle als Sekretärin an. In der Bank von Direktor IwanHerstatt (Waldemar Kobus), der seinen finanzstarken Jugendfreund HansGerling (Martin Brambach) an seiner Seite hat, weht der Duft dergroßen weiten Welt. Anfangs hegt Marie Hoffnungen, ihr Chef Ferdinandvon Broustin (Ulrich Friedrich Brandhoff) interessiere sich für sie.Doch Marie erliegt den Versuchungen der "Goldjungs" um Mick Sommer(Tim Oliver Schultz) und spekuliert schließlich mit den Ersparnissenihrer Mutter.Durch ihre Augen erleben wir den Untergang des Hauses Herstatt, diebizarren Eskapaden des Bankdirektors, das Versagen derFinanzaufsicht, die Tricksereien des Managements und die persönlichenDramen der Spekulationsopfer. Doch je absurder die Vorgänge in derBank werden, desto mehr entwickelt sich Marie zur selbstbewusstenjungen Frau. Sie setzt alles in Bewegung, um ihre Mutter und sich vordem finanziellen Ruin zu bewahren. Aber dann kommt es doch zum großenCrash der Bank..."Goldjungs" ist eine Produktion der Zeitsprung Pictures GmbH(Produzenten: Michael Souvignier und Till Derenbach, Producer: DanielMann) in Kooperation mit G5fiction (Produzent: Uwe Kersken) imAuftrag des WDR und der ARD Degeto, gefördert durch die Film- undMedienstiftung NRW. Regie führt Christoph Schnee nach einem Drehbuchvon Eva Zahn und Volker A. Zahn. Die Redaktion haben Nina Klamroth,Henrike Vieregge (beide WDR) und Christine Strobl (ARD Degeto).Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4735924