Tesla hat Schwung in die tot geglaubte 3D-Druck-Branche gebracht. DER AKTIONÄR nimmt drei Player unter die Lupe.Was heutzutage eine Stellenausschreibung schon bewirken kann. Kaum hatte Tesla ein Stellengesuch für eine "hochmotivierte Person" zur Bedienung von 3D-Druckmaschinen am Gigafactory-Standort Nevada veröffentlicht, schossen Gerüchte ins Kraut und die Aktien der 3D-Druck-Firmen in die Höhe. Die Marktteilnehmer spekulierten, der E-Autobauer werde nicht nur Prototypen im 3D-Drucker herstellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...