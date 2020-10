DJ Liberty Steel macht vorläufiges Gebot für Thyssenkrupp Steel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der britische Konzern Liberty Steel hat für die Verluste schreibende Stahlsparte von Thyssenkrupp ein unverbindliches Übernahmeangebot vorgelegt. Bei einem Zusammenschluss entstünde ein starker Konzern, der gut positioniert wäre, die Herausforderungen der europäischen Stahlindustrie zu bewältigen und die Transformation zu grünem Stahl zu beschleunigen, heißt es in einer Mitteilung des in London ansässigen Unternehmens.

Zu Details und zum Preis der Offerte machte Liberty keine Angaben. Das Angebot basiere bisher auf Annahmen über das Geschäft, Gespräche mit Thyssenkrupp würden bislang nicht exklusiv geführt, heißt es in der Mitteilung weiter. Es sei daher ungewiss, ob es zu einer Vereinbarung komme. Liberty strebe aber eine Buchprüfung an, um ein potenziell verbindliches Angebot vorzulegen.

Liberty Steel ist ein kleines Stahlimperium mit 30.000 Mitarbeitern und 200 Standorten in zehn Ländern und einem Jahresumsatz von 13 Milliarden Euro, das der britische Geschäftsmann Sanjeev Gupta in den vergangenen Jahren aus vielen einzelnen Käufen teils maroder Stahlwerke geschmiedet hat. Liberty will bis 2030 CO2-neutralen Stahl herstellen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2020 05:13 ET (09:13 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.