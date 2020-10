Unterföhring (ots) --Leizpig-Trainer Julian Nagelsmann wird am Tag nach demSpitzenspiel in Augsburg live zugeschaltet sein, komplettiert wirddie Runde an diesem Wochenende von Sky Kommentator Kai Dittmann -"Sky 90 - die Unibet Fußballdebatte" mit Moderator PatrickWasserziehr seit dieser Saison auf neuem Sendeplatz amSonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News -"Meine Geschichte - das Leben von Lars Stindl" am Sonntagabendum 22.30 Uhr auf Sky Sport News -Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News auch imfrei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport Appverfügbar Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr auf Sky Sport News mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte". Die Runde bespricht den laufenden Bundesliga-Spieltag und diskutiert über aktuelle Fußball-Themen - seit dieser Saison auf neuem Sendeplatz im Free-TV auf Sky Sport News.Neben dem aktuellen Bundesliga-Geschehen steht dieses Mal insbesondere der Auftakt der UEFA Champions League am Dienstag und Mittwoch im Fokus. Gäste sind Sky Experte Didi Hamann und Jermaine Jones. Der ehemalige Bundesliga-Profi war unter anderem für Eintracht Frankfurt und den FC Schalke 04 aktiv, für den er zwischen 2007 und 2014 insgesamt 185 Pflichtspiele absolvierte. Für die Nationalmannschaft der USA absolvierte er 69 Länderspiele und nahm an der WM 2014 in Brasilien teil.Außerdem wird Julian Nagelsmann live zugeschaltet sein. Am Tag nach dem Spiel seiner Mannschaft in Augsburg wird sich der Trainer des aktuellen Tabellenführers RB Leipzig bei Moderator Patrick Wasserziehr äußern.Komplettiert wird die Runde von Sky Kommentator Kai Dittmann, der am Samstag die Partie zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig sowie am Dienstag den Auftritt von Borussia Dortmund bei Lazio Rom kommentiert.Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App."Meine Geschichte - das Leben von Lars Stindl" am Sonntagabend um 22.30 Uhr auf Sky Sport NewsAm Sonntagabend dürfen sich Zuschauer auf eine neue Ausgabe des neues Talkformats "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen, in dessen Rahmen Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft. Dabei stehen persönliche Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.In der aktuellen Episode trifft er den Nationalspieler und Mannschaftskapitän von Borussia Mönchengladbach Lars Stindl, der auch Einblicke in sein Privatleben gewährt. Die Sendung "Meine Geschichte - das Leben von Lars Stindl" wird am Sonntag um 22.30 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt und steht auch im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4736144