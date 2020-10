Frankfurt/Main - Nach den Kursverlusten vom Vortag hat der DAX am Freitagmittag seinen bereits am Morgen gestarteten Erholungskurs fortgesetzt. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der Index mit 12.850 Punkten berechnet und damit 1,2 Prozent über Vortagesschluss.



Nach Ansicht von Marktbeobachtern sehen es viele deutsche Anleger positiv, dass trotz steigender Corona-Infektionen strenge Regeln wie das Beherbergungsverbot oder die Berliner Sperrstunde von Gerichten gekippt werden und auch einzelne Landesregierungen zurückrudern. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 23.410,63 Punkten geschlossen (-0,41 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1717 US-Dollar (+0,06 Prozent).

