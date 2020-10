Laut einer aktuellen Erhebung von Forbes nimmt Alphabet den zweiten Platz in der Liste der innovativsten Unternehmen der Welt ein. In der Tat überzeugt die Google-Mutter in regelmäßigen Abständen durch innovative Produktneuheiten. DER AKTIONÄR analysiert.YouTube wird zum Online-MarktplatzGoogle laut Informationen von Bloomberg bei der Tochter YouTube ein neues E-Commerce-Feature einzuführen. Jegliche Produkte, die bei YouTube-Videos angezeigt werden, sollen künftig mit Analyse- und Einkaufstools ...

Den vollständigen Artikel lesen ...