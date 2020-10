DJ PTA-News: S&O Beteiligungen AG: künftig Enapter AG, beauftragt Designated Sponsor

Heidelberg (pta032/16.10.2020/13:00) - Die S&O Beteiligungen AG (künftig Enapter AG) hat mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Designated Sponsor beauftragt. Hintergrund ist, dass in den letzten Tagen erhebliche Kurssteigerungen zu beobachten waren. Dies geschah anscheinend auch vor dem Hintergrund, dass das Handelsvolumen aufgrund der geringen Stückzahl an Aktien die derzeit handelbar sind, sehr gering ist. Die Gesellschaft möchte daher durch Beauftragung des Designated Sponsors zur Verbesserung der Handelsbedingungen beitragen. Weitere relevante anstehende Ereignisse, die auch das potenzielle Handelsvolumen beeinflussen, sind der Ablauf der Angebotsfrist des Pflichtangebots der BluGreen Energy Ltd am 19. Oktober, die in der Umsetzung befindliche Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von 20 Mio. Aktien sowie die geplante von der Hauptversammlung am 8. Oktober 2020 beschlossene Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre zu einem Bezugspreis von EUR 6,00 durch Ausgabe von 1.031.500 Aktien.

