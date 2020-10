Börsegeschichte Roland Rupprechter. Im Alter von 13 Jahren wusste ich schon, dass ich Banker werden wollte. Meinen Einstieg in die Bankenwelt ermöglichten mir 1995 Edgar Mosser und Walter Bitschi von der Sparkasse Bregenz. Walter Bitschi war damals mit seinem Wertpapier Know-how, egal ob Aktien- oder Optionsstrategien, den regionalen Mitbewerbern und der Revision (schmunzel) weit voraus. Er hat aus dem Nichts eine Wertpapierabteilung geschaffen, deren Wertpapierumsätze damals, so sagte man, nur noch von den Wiener Großbanken übertroffen wurde. Seine Begeisterung für Anleihen, Aktien und Derivate hat mich mitgerissen und bis heute nicht mehr losgelassen. Mit dem eigenen Börsensitz an der Wiener Börse ermöglichte mir die Sparkasse dann auch, ...

