Aus Apple und Samsung werden auch in Zukunft keine Freunde mehr. Jetzt teilen die Koreaner gegen Apple wegen des eingesparten Netzteils beim iPhone 12 aus. Ein Smartphone für um die tausend Euro und mehr, das ohne ein Netzteil kommt? Apple hat sich mit seiner Ankündigung, in Zukunft beim iPhone 12 aus Nachhaltigkeitsgründen auf das Beilegen eines Netzteils zu verzichten, reichlich Spott und Häme eingehandelt. Jetzt legt auch Mitbewerber Samsung nach - und thematisiert in den sozialen Medien den Schritt. Das Posting, auf dem das Bild eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...