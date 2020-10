WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrie hat das dritte Quartal mit einer schwächeren Produktion abgeschlossen. Im September fiel die gesamte Herstellung um 0,6 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Es ist der erste Rückgang nach vier Zuwächsen in Folge. Analysten hatten im Mittel mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet.

Von dem Corona-Schock hat sich die Industrie jedoch deutlich erholt, wenn auch nicht vollständig. Im gesamten dritten Quartal sei die Produktion auf das Jahr hochgerechnet (annualisiert) um fast 40 Prozent gestiegen, erklärte die Fed. Das Vorkrisenniveau wird aber immer noch um rund sieben Prozent unterschritten. Die Kapazitätsausstattung der Industrie sank im September um 0,5 Punkte auf 71,5 Prozent.

Das verarbeitende Gewerbe, der Abgrenzung nach in etwa vergleichbar mit der deutschen Industrie, stellte im September 0,3 Prozent weniger Waren her als im Vormonat. Der Ausstoß lag 6,4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Februar./bgf/ssc/men