=== S A M S T A G, 17. Oktober 2020 - DE/Bewerber um den CDU-Vorsitz Laschet, Merz und Röttgen, Debatte bei der Online-Veranstaltung "Pitch" der Jungen Union - NZ/Parlamentswahlen in Neuseeland S O N N T A G, 18. Oktober 2020 - BO/Präsidentschaftswahl in Bolivien M O N T A G, 19. Oktober 2020 *** 04:00 CN/BIP 3Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion September *** 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q, Eindhoven *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe August 09:15 DE/Gerry Weber International AG, Erstnotiz im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (Rückkehr an Kapitalmarkt nach Beendigung der Insolvenz) 09:30 DE/Munich Re, virtuelles PG mit Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2021 *** 10:00 DE/Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK), Teilnahme (digital) von Bundeskanzlerin Merkel, Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Siemens-Chef Kaeser 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 EU/EZB-Direktor Mersch, Rede beim MNI Connect Roundtable 14:00 DE/Hannover Rück SE, PK (virtuell) zum deutschen Rückversicherungsmarkt und Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2021 *** 14:00 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Online-Diskussion bei Konferenz zu grenzüberschreitenden Zahlungen *** 14:40 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede beim Congress of the Regions de France, Paris *** 14:40 EU/EZB, Online-Konferenz zur Geldpolitik, Eröffnung durch Chefvolkswirt Lane, 14:45 Grußwort (aufgezeichnet) von Präsidentin Lagarde 15:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK anlässlich des Integrationsgipfels, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:45 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei der American Bankers Association *** 18:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede beim European Economic Policy Forum (virtuell) *** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q, Armonk 23:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1Q, Melbourne - DE/Compleo Charging Solutions AG, Bekanntgabe Ausgabepreis ===

