HANNOVER (dpa-AFX) - In niedersächsischen Kliniken sollen schwerkranke Covid-Patienten aus den Niederlanden aufgenommen werden. Dazu sei Kontakt mit dem Nachbarland aufgenommen worden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover. Es gebe die grundsätzliche Bereitschaft, den von der zweiten Infektionswelle erheblich stärker getroffenen Niederlanden zu helfen. "Niedersachsen ist da durchaus offen." Um wie viele Patienten es gehen könnte und welche Kliniken für eine Aufnahme bereitstehen, sei noch nicht geklärt. Etliche Krankenhäuser in der Grenzregion kooperieren ohnehin bereits seit längerem miteinander.

Trotz eines Anstiegs der Infizierten- und Patientenzahlen auch in Niedersachsen ist die Lage hier noch entspannt. "Aktuell ist es so, dass unser Krankenhaus-System gut aufgestellt ist, bei den belegbaren Kapazitäten seien noch 90 Prozent frei", sagte die Sprecherin. In niedersächsischen Kliniken werden Stand Freitag 310 Covid-Patienten behandelt. Davon liegen 257 Erwachsene auf Normalstationen, 50 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Außerdem befinden sich drei Kinder in Kliniken. Im Frühjahr hatte Niedersachsen die Aufnahme von Covid-Patienten aus Italien angeboten, letztendlich kam es aber nicht dazu.

In den Niederlanden steigt die Zahl der an Covid-19 Erkrankten deutlich an, mehr als 1500 Patienten werden dort bereits stationär behandelt. Das Land verfügt über sieben Intensivbetten pro 100 000 Einwohner, in Deutschland sind es 34 Betten./evs/DP/stw