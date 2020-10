Kurz nach US-Börseneröffnung notiert der S&P500 bei 3.457 Punkten tiefer. Damit ist der Index erneut am oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart nach unten abgetaucht. So wie bereits in den Vormonaten und im Januar 2018.

Am Vortag hieß es im Insight: "Der S&P500 hat mit dem jüngsten Kursanstieg wahrscheinlich nur einen Pullback zur unteren Begrenzung ...

