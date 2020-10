Vancouver, Britisch-Kolumbien (ots/PRNewswire) - Vancouver wurde offiziell die erste Stadt, die den Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty (Vertrag über die Nichtverbreitung von fossilen Brennstoffen)) billigte, und genehmigte einstimmig die Initiative zur Förderung eines gerechten Übergangs zu sauberer Energie und kohlenstoffarmen Lösungen.Ein Vertrag über die Nichtverbreitung von fossilen Brennstoffen ist dringend erforderlich. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) zeigt, dass die nationalen Regierungen planen, fossile Brennstoffe auf ein Niveau auszudehnen, was zu 120 Prozent mehr Emissionen als bei einer Erwärmungsgrenze von 1,5 Grad führen würde. Trotzdem werden im Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und im Pariser Übereinkommen Öl, Gas oder Kohle - die Hauptemissionsquelle - nicht erwähnt.Tzeporah Berman, internationale Programmdirektorin bei Stand.earth, sagte: "Vancouver sendet ein starkes Signal an die Regierungen, dass der Ausbau fossiler Brennstoffe nicht fortgesetzt werden kann, wenn die Welt den Klimanotfall abwenden soll. Es ist ein Aufruf an andere Städte, Maßnahmen zum Abbau fossiler Brennstoffe zu befürworten und zu verabschieden. Es ist Zeit, die Menschen vor Gesundheits-, Wirtschafts- und Klimarisiken zu schützen. Dazu brauchen wir mutige neue dringende Ideen und internationale Zusammenarbeit."Die Stadträtin von Vancouver, Adriane Carr, die den Antrag zur Billigung des Vertrags eingereicht hat, sagte:"Städte wie Vancouver ergreifen Maßnahmen gegen das Klima und bringen unsere Emissionen auf einen soliden Abwärtspfad. Unsere Arbeit wird jedoch durch die zunehmende Expansion von Öl und Gas zunichte gemacht. "Der Stadtrat von Vancouver hat den Vertrag über die Nichtverbreitung von fossilen Brennstoffen einstimmig gebilligt, da eine globale Zusammenarbeit erforderlich ist, um die lokalen Bemühungen zu stoppen, die Industrie für fossile Brennstoffe zur Rechenschaft zu ziehen."Spanien, Neuseeland, Großbritannien, Costa Rica und andere Länder beschränken die Produktion und beschleunigen die Einführung sauberer Energie. Kanada gehört aber nicht dazu, mit Plänen für Öl- und Gasprojekte, die 1,5 Grad Erwärmung überschreiten würden. Covid-19-Fonds zur wirtschaftlichen Erholung werden mit bisher 12,79 Milliarden US-Dollar in Öl und Gas investiert, im Vergleich zu 7,92 Milliarden US-Dollar für saubere Energie.Der Vertarg über die Nichtverbreitung von fossilen Brennstoffen wird die internationale Zusammenarbeit fördern, um fossile Brennstoffe auslaufen zu lassen und eine gerechte Energiewende voranzutreiben. Dabei werden Anstrengungen unternommen, um die Verbreitung von Atomwaffen zu stoppen und Asbest, Chemikalien zum Abbau der Ozonschicht, Landminen und andere Bedrohungen für die Menschheit zu verbieten. Aktion wird drei Säulen auftreten:Nichtverbreitung - Fügen Sie das Problem nicht hinzuBeenden Sie die Expansion in neue Reserven für Kohle, Öl und Erdgas, um die Kohlenstoffemissionen zu begrenzen.Globale Abrüstung - Befreien Sie sich von der bestehenden BedrohungStellen Sie die derzeitigen Lagerbestände ab, um die Welt unter 1,5 Grad zu halten, da die vorhandenen Öl- und Gasfelder und Kohleminen genügend Kohlenstoffemissionen enthalten, um diese Grenze zu überschreiten.Friedlicher Übergang - Beschleunigen Sie einen gerechten ÜbergangErstellen Sie einen proaktiven Plan, um eine wirtschaftliche Diversifizierung zu ermöglichen, erneuerbare Energien und andere kohlenstoffarme Lösungen zu implementieren, die keine Arbeitnehmer, Gemeinden oder Länder zurücklassen.Weitere Informationen finden Sie auf der Website und im Einführungsvideo.Pressekontakt:Cara Pike, Climate Access, cara@climateaccess.org, 1+250 709 1861; Brenna Two Bears, Climate Access, brenna@climateaccess.org, 1+812 345 3139Original-Content von: Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149181/4736592