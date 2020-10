Die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) verstärkt ihr Führungsteam. Christine Catasta und Maximilian Schnödl werden zu neuen ÖBAG-Direktoren bestellt und verstärken die Kompetenz der ÖBAG im Bereich des Kapitalmarkts und Digitalisierung. Beide erhalten eine Prokura zur Vertretung der Gesellschaft. Christine Catasta verantwortet künftig die Leitung des Beteiligungsmanagements in der ÖBAG. Christine Catasta ist eine ausgewiesene Wirtschaftsexpertin und war zuletzt CEO bei PwC Österreich mit über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo sie 38 Jahre in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung tätig war. Christine Catasta: "Nach vielen Jahren in der Beratung freue ich mich nun auf diese neue ...

