Die Aktienindizes an der Wall Street starteten den Tag im positiven Bereich - Daten aus den USA zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze im September stark gestiegen sind - Sinkende Rohölpreise belasten am Freitag die Energieaktien - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA eröffneten den letzten Tag der Woche mit einem leichten Anstieg, da die Anleger ...

