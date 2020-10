Magna fertigt den Fisker Ocean in Europa





Fisker nutzt Magnas Elektrofahrzeug-Architektur





Magna-Portfolio ist für zukünftige Mobilitätsanforderungen skalierbar

AURORA, Ontario, Oct. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna hat heute bekannt gegeben, dass mit Fisker Inc. ("Fisker") Vereinbarungen getroffen wurden, die den Rahmen für eine gemeinsame Plattform-Nutzung und für die Produktion des Fisker Ocean SUV bilden. Gleichzeitig kündigte Fisker, ein Hersteller für Elektrofahrzeuge, Pläne an, die Produktion im vierten Quartal 2022 aufzunehmen. Dies ist Bestandteil der Strategie von Magna, sowohl traditionelle Hersteller als auch neue Marktteilnehmer zu unterstützen.

"Wir freuen uns sehr, mit Fisker an einem so interessanten und nachhaltigen Produkt arbeiten zu können und sind gespannt, welche zusätzlichen Möglichkeiten diese Zusammenarbeit noch bieten kann", sagte Swamy Kotagiri, Präsident von Magna. "Dies ist ein hervorragendes Beispiel für unsere Strategie, das gesamte Magna Portfolio für zukünftige Mobilitätsanforderungen zur Verfügung zu stellen und dabei unsere Fähigkeiten im Bereich Gesamtfahrzeugentwicklung und -produktion einzusetzen. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, den sowohl neue Mobilitätsanbieter als auch traditionelle Hersteller nutzen können, um ihr elektrifiziertes Angebot zu erweitern."

Der Fisker Ocean wird zunächst exklusiv von Magna in Europa hergestellt. Das Fahrzeug nutzt die Elektrofahrzeug-Architektur von Magna in Kombination mit dem Fisker-Flexible Platform Adaptive Design (FF-PAD), um eine leichte, aluminiumhybrid basierte FM29-Plattform für den Fisker Ocean zu schaffen.

"Aufgrund marktführender innovativer Lösungen und der Gesamtfahrzeugkompetenz hat Magna eine einzigartige Position," sagte Frank Klein, President Magna Steyr. "Mehr als 3,7 Millionen produzierte Fahrzeuge und unser Know-how im Bereich der Elektromobilität bilden eine starke Basis, um Fisker bei der Entwicklung und Herstellung des Fisker Ocean zu unterstützen."

Im Rahmen der Kooperation bezieht Magna Optionsscheine von Fisker zum Kauf von Aktien, die derzeit rund sechs Prozent des Fisker Eigenkapitals entsprechen.

