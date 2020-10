BERLIN, 16. Oktober (WMN/Science/Cordula de Pous) - Weltweit haben Regierungen Konjunkturpakete beschlossen oder geplant, um die Wirtschaft in der Coronakrise anzukurbeln. Bislang wurden im Rahmen solcher Pakete mehr als 12 Billionen US Dollar zugesagt. Dieser Betrag ist dreimal so hoch wie die Ausgaben zur Bewältigung der globalen Finanzkrise 2008-2009 und entspricht etwa 15 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Laut einer neuen Studie, die von einer internationalen Forschergruppe in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...