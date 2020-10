Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Woche mit starken Gewinnen beendet. Nachdem der hiesige Markt am Vortag starke Verluste erlitten hatte, machte er am Freitag einen guten Teil dieser Verluste wieder wett. Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex hatte bereits im Plus eröffnet, legte aber - mit der starken ...

