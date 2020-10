Tesla hat seinem Model Y ein Update bei der Reichweite verpasst. In der Long-Range-Variante fährt das E-SUV jetzt gut 15 Kilometer weiter. Grund ist ein neues Effizienz-Package. In den vergangenen Tagen hat Tesla an seinen Elektroautos geschraubt. So gab es mehrere sichtbare Änderungen beim Model 3 sowie eine deutliche Steigerung der Reichweite beim Model X. Auch die Preise von Model S und X hatte Tesla vor kurzem deutlich gesenkt. Die größeren und kleineren Updates dienen offenbar dazu, die Nachfrage nach den Elektroautos noch einmal kräftig anzukurbeln, um die ...

