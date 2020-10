The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.10.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2020





ISIN Name

LU0950671239 UBS-E.-M.UK H.TO EO AAEO

US4578671095 INSURANCE ACQ. A DL-,0001

US9258112005 VICON IND. INC. DL-,01

