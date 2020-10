Vorsitzender und CEO von indie Semiconductor als einer von 100 Unternehmern bei Builders + Innovators Summit gewürdigt

ALISO VIEJO, Kalifornien, Oct. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goldman Sachs (NYSE:GS) würdigt Donald McClymont auf dem Builders + Innovators Summit als einen der 100 beeindruckendsten Unternehmer des Jahres 2020.



Goldman Sachs wählte McClymont als einen von 100 Unternehmern aus mehreren Branchen aus, die bei der zweitägigen Veranstaltung geehrt wurden.

"Echte Innovation basiert auf Vielfältigkeit von Perspektiven und Erfahrungen", so David M. Solomon, Chief Executive Officer von Goldman Sachs. "Unser Builders + Innovators Summit bringt eine Gruppe beeindruckender zukünftiger Führungskräfte zusammen, die bedeutsame Veränderungen vorantreiben wollen. Seit über 150 Jahren unterstützt Goldman Sachs Unternehmer bei der Gründung und dem Wachstum ihrer Unternehmen. Deshalb freuen wir uns, Donald McClymont als einen der bedeutendsten Unternehmer des Jahres 2020 auszuzeichnen."

Neben der Ehrung von 100 Unternehmern gibt es während des Gipfels, der in diesem Jahr virtuell stattfindet, allgemeine und Q&A-Sitzungen, die von erfahrenen Unternehmern, Akademikern und Wirtschaftsführern sowie ortsansässigen Wissenschaftlern geleitet werden.

Donald McClymont ist Chief Executive Officer sowie Vorstandsvorsitzender von indie Semiconductor und verantwortlich für die Formulierung der strategischen Vision des Unternehmens, die Umsetzung von Geschäftsplänen und die Schaffung von Shareholder Value.

Vor seiner Mitgründung von indie war er Vice President of Marketing bei Axiom Microdevices, wo er mit dem Vorantreiben der Unternehmensstrategie, der Entwicklung von Sales Engagement und dem Aufbau wichtiger Branchenpartnerschaften betraut war. Vor Axiom war er als Product Line Director bei Skyworks und als Marketing Manager bei Fujitsu tätig.

McClymont besitzt weltweit fünf Patente und hat einen Master in Elektronik und Elektrotechnik von der Universität Glasgow.

Über indie

indie Semiconductor ist ein Innovator im Bereich Hochleistungs-SOC und Software-Autotech-Lösungen. Unsere fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Telematik-, Benutzererfahrungs- und Connectivity-Engines finden sich in einem von vier Neufahrzeugen weltweit. Darüber hinaus ist indie führend bei Edge-KI- und LiDAR-Bildgebungsanwendungen. Mit Hauptsitz in Aliso Viejo, Kalifornien, verfügt indie über Design-Zentren und Vertriebsbüros in Detroit, Michigan, Austin, Texas, Boston, Massachusetts, Edinburgh, Großbritannien, Dresden, Deutschland, und Wuxi, China. Weitere Informationen erhalten Sie unter indiesemi.com.

Goldman Sachs - Medienkontakt

Andrew Williams

Andrew.Williams@gs.com

indie - Medienkontakt

Cecile Baker

cecile@indiesemi.com

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a628c5ca-cda6-439f-ab16-f9590f16ca8b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f13f6cc3-ea19-48ec-85ab-4e21e2bda4f3