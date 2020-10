Einkommensinvestoren, aufgepasst! Ich weiß, dass eine Dividendenrendite von 5 % durchaus attraktiv sein kann. In sehr vielen Fällen bildet eine solche Ausschüttungsrendite einen idealen Kompromiss aus günstiger Bewertung und einem hohen Maß an Zuverlässigkeit ab. Ein Mix, auf den man sich als Foolisher Dividendenjäger durchaus versteifen kann. Trotzdem sollten Foolishe Investoren bedenken, dass Dividendenwachstum ein wichtiger Renditetreiber und Schlüssel zum Erfolg sein kann. Werfen wir in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...