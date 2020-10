Berlin (ots) - Zum aktuellen Streit um Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing sagt Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung: "Baldmöglichst Verhandlungslösung für Subventionsstreit erzielen""Die deutsche Industrie unterstützt die Europäische Kommission darin, baldmöglichst eine Verhandlungslösung für den Subventionsstreit in der Luftfahrt zu erzielen. Dass die USA nun Bereitschaft gezeigt haben, eine Verhandlungslösung zu finden, begrüßen wir. In der aktuellen wirtschaftlich angespannten Lage schaden Zölle beiden Seiten ganz besonders.Subventionen im Luftfahrtbereich müssen auf beiden Seiten des Atlantiks kompatibel mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO sein. Infolge einer solchen Verständigung sollten alle Vergeltungszölle schnellstmöglich aufgehoben werden.Die transatlantischen Partner sollten sich auf einen Mechanismus verständigen, um zukünftige Konflikte über Förderung in der Luftfahrtindustrie zu verhindern. Dieser sollte den Informationsaustausch und die Kooperation fördern, beispielsweise durch regelmäßige Dialogforen."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: bdi-presseteam@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6570/4736768