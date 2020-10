Unterföhring (ots) - Weil TV Spaß macht! "Das TV und ich" - die erste Ausgabe der zweiten Staffel von "LUKE! Die Greatnightshow" - startet mit sehr guten 10,2 Prozent Marktanteil (Z. 14- bis 49 Jahre) am Freitagabend in SAT.1. Insgesamt verfolgen 4,34 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren), wie Luke Mockridge mit prominenten Gästen seine schönsten TV-Momente feiert - und auf einzigartige Weise nachstellt.Im Anschluss holt die neue Folge der dritten Staffel von "Die Martina Hill Show" hervorragende 13,4 Prozent Marktanteil (Z. 14- bis 49 Jahre).Für die zweite Ausgabe von "LUKE! Die Greatnightshow" heißt es am kommenden Freitag: "Family Games": Dabei treten zwei Familien in unterschiedlichen Challenges gegeneinander an. Von den Großeltern bis zum Enkelkind ist jeder gefragt. Welche Familie kann die meisten Spiele für sich entscheiden?"LUKE! Die Greatnightshow" und "Die Martina Hill Show" freitags ab 20:15 Uhr in SAT.1.Hashtag zur Show: GreatnightshowBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 17.10.2020 (vorläufig gewichtet: 16.10.2020)Pressekontakt:Nathalie Galina/Petra DandlCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186/-1169email: nathalie.galina@seven.onepetra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.one SAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4736771