Berlin (ots) - Trotz Corona-Tests und Quarantäne machen Großstädter aus Risikogebieten wie Berlin oder Köln weiter Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. "Die Menschen kommen trotzdem und lassen sich dann testen", sagte Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen dem Tagesspiegel am Sonntag. In der 200.000-Einwohner-Stadt werden die Testkapazitäten knapp. "In unserer Klinik werden die Testkapazitäten fast vollständig von den Urlaubern aufgezehrt", sagte der Däne, der der einzige ausländische Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt ist. "Am Wochenende testet unsere Klinik eigentlich nur für drei Stunden, neulich waren es sechs, und das hat noch immer nicht gereicht."