von Michael Winkler, Gastautor von Euro am Sonntag Geschichte wiederholt sich nicht", lautet ein geflügeltes Wort. Gilt das tatsächlich auch in der aktuellen Situation an den Aktienmärkten? Die hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) vieler Leitindizes sind auf den ersten Blick tatsächlich nur schwer in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...