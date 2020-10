DJ Söder unterstützt Merkels dramatischen Appell

BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterstützt den eindringlichen Appell von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an die Bevölkerung. Der CSU-Chef sagte der Bild am Sonntag: "Die Lage ist ernst. Wenn wir nicht rasch gegensteuern, gerät Corona außer Kontrolle. Wer zögert, riskiert einen zweiten Lockdown. Nie waren Umsicht, Vorsicht und Solidarität so wichtig wie jetzt."

Die Kanzlerin hatte die Menschen dazu aufgefordert, zuhause zu bleiben und die sozialen Kontakte zu beschränken. FDP-Chef Christian Lindner kritisierte Merkel dagegen: "Wenn die Bundeskanzlerin eine solche Dramatik sieht, muss sie umgehend eine Regierungserklärung abgeben. Ein Podcast ersetzt nicht die Debatte im Bundestag, wenn es um Grundrechte geht."

October 18, 2020 04:08 ET (08:08 GMT)

