DJ Umfrage: Union leicht im Aufwind

BERLIN (Dow Jones)--Das Gezerre um neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat der Union in der Wählergunst nicht geschadet. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, kommen CDU und CSU auf 35 Prozent, das ist 1 Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.

Der Koalitionspartner SPD hingegen verliert 1 Punkt und kommt auf 16 Prozent. Auch die Grünen büßen 1 Punkt ein, sind mit 19 Prozent aber noch klar zweitstärkste Kraft. AfD (10 Prozent) und FDP (6 Prozent) legen jeweils 1 Punkt zu, die Linkspartei bleibt stabil bei 8 Prozent. Die sonstigen Parteien kommen in dieser Woche auf 6 Prozent (minus 1).

Das Meinungsforschungsinstitut Kantar befragte 2.407 Menschen im Zeitraum vom 8. bis zum 14. Oktober.

October 18, 2020 04:54 ET (08:54 GMT)

