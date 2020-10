Ihr erster Roman über die Umweltverschmutzung in Bitterfeld durfte in der DDR nicht escheinen und wurde schließlich 1981 unter dem Titel "Flugasche" von Fischer verlegt. Seit diesem Debüt arbeiteten die Schriftstellerin, die 1988 in die Bundesrepublik übersiedelte, und der Fischer Verlag, in dem Romane wie "Animal triste" und zuletzt "Artur Lanz" erschienen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...