Berlin - Vor dem Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt am Montag hat der Unionsfraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) eine stärkere Kontrolle und Regulierung von innereuropäischer Arbeitsmigration gefordert. "Wir müssen die Arbeitsmigration innerhalb der EU angehen. Diesen ganzen Bereich haben wir einfach viel zu lange ausgeblendet", sagte Brinkhaus dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagsausgaben).



Das sei ein Versäumnis gewesen. "Wenn Europäer nach Deutschland kommen, um bei uns zu arbeiten, tragen wir auch für sie Verantwortung", so Brinkhaus. "Wir müssen ganz genau überprüfen, in welchen Branchen bewusst gegen Vorschriften verstoßen wird."



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für diesen Montag zu einem großen Integrationsgipfel nach Berlin geladen. Neben Integrationsstaatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) zählen zu den Teilnehmern auch die Bundesminister für Bildung, Anja Karliczek (CDU), für Arbeit, Hubertus Heil (SPD), und für Familien, Franziska Giffey (SPD), sowie rund 130 Vertreter von Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften, Wirtschaft, Politik und Sport.

