FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Frankreich

(.) Indem nun nicht nur auf der Place de la République in Paris zahlreiche Menschen dem Ermordeten Beifall zollen, sich mit ihm identifizieren ("Je suis Prof") und solidarisieren, beschwören sie eine Einheit der Nation - die freilich eher Fiktion denn Wirklichkeit ist. Zu groß ist die Kluft zwischen den (Sub-)Kulturen, zu lange hat man weggesehen, als sich eine islamistische Parallelgesellschaft entwickelte. Es bedarf eben auch in der "einen" und laizistischen Republik der Integration von Einwanderern. Die mörderischen Anschläge auf die Redaktion der Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" sowie auf Passanten und Café-Gäste in der Pariser Innenstadt waren nur die kriegerischen Auswüchse eines Kulturkampfs. In ihm steht unsere Art zu leben auf dem Spiel. Dieser Konflikt ist keineswegs auf Frankreich beschränkt. (.)/yyzz/DP/zb