Glarus, 19. Oktober 2020

Medienmitteilung

Glarner Kantonalbank ergänzt Produktpalette im Anlagebereich

Die Glarner Kantonalbank lanciert das neue Anlageprodukt «GLKB Start». GLKB Start ist eine Mischung aus Vermögensverwaltungsmandat und Sparplan und setzt auf nachhaltige Finanzprodukte. Bereits kleine Beträge werden zu sehr günstigen Konditionen professionell angelegt und verwaltet.

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) überprüft laufend ihre Produkte und Dienstleistungen und richtet sie auf die Bedürfnisse ihrer Kunden aus. Mit GLKB Start erweitert die Bank ihre Produktpalette im Anlagebereich. Das neue Angebot richtet sich an Kunden, die auch kleinere Geldbeträge anlegen und ihr Vermögen stetig ausbauen möchten.

Vermögen aufbauen - einfach und stetig

GLKB Start vereint die Vorteile eines Vermögensverwaltungsmandats und eines Sparplans: Bequem, einfach, günstig. Bereits ab CHF 200 kann das Produkt eröffnet und so der Grundstein für den langfristigen Vermögensaufbau gelegt werden. Anlegerinnen und Anleger wählen aufgrund ihrer Risikotoleranz die passende Anlagestrategie, welche von den Portfoliomanagern der GLKB professionell umgesetzt wird. Angelegt wird in Exchange Traded Funds (ETFs) und ausgewählte Anlagefonds, wobei Nachhaltigkeitskriterien vollumfänglich berücksichtigt werden. Durch einen innovativen Anlageprozess können die attraktiven ETFs auch bei niedrigeren Anlagebeträgen verwendet werden, wodurch das aussergewöhnlich günstige Angebot ermöglicht wird. Die Anlagekunden bleiben dabei jederzeit flexibel und entscheiden selbst wie viel eingezahlt oder bezogen wird. So gelingt mit GLKB Start die nachhaltige Vermögensverwaltung mit tiefen Gesamtkosten und viel Flexibilität.

Das Produkt ist die erste Wahl für Kunden, welche die Anlageentscheidungen auch bei einem Anlagevermögen von unter 50'000 Franken in die Hände von Profis legen möchten. Besonders gut eignet sich GLKB Start für den Vermögensaufbau in jungen Jahren, als Geschenk für die Gottenkinder oder zum langfristigen Vermögensaufbau der Nachkommen.

Weitere Informationen zum Anlage-Gesamtpaket sind zu finden unter glkb.ch/start.

Kontakt:

Patrik Gallati

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

Hauptstrasse 21, 8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 74 50

E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch