DJ Kooperation mit der apaleo-Plattform intensiviert die Digitalisierung der Serviced Apartments von SMARTments business - Komplett digitalisierte Prozesse von der Buchung über Ein- und Auschecken bis zur Rechnungsstellung

Berlin (pts005/19.10.2020/07:10) - Mit Hilfe der offenen Software-Plattform des Technologie-Anbieters apaleo werden die Buchungs- und Verwaltungs-Prozesse der Serviced Apartments der Marke SMARTments business weiter digitalisiert und automatisiert. Die apaleo-Plattform verknüpft dabei alle Prozesse, die für den Geschäftsbetrieb (Property Management) der Häuser notwendig sind. Dazu gehören nicht nur alle Kundenbeziehungen von der Buchung über das kontaktlose Ein- und Auschecken und die Nutzung unterschiedlicher Service-Dienstleistungen bis hin zum Versenden der Rechnung. Hinzu kommen die flexible Zimmerverwaltung mit der Planung von Ausstattungs-Anpassungen, das Reservierungs- und Ratenmanagement sowie die Prozesse für Buchhaltung und Rechnungen.

Auch Aufgaben des Personals werden mit Hilfe des Systems geplant und optimiert. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform die Anbindung kostenloser Hospitality-Software sowie die Integration der Anwendungen von Drittanbietern. Die apaleo-Software kommt in allen sechs SMARTments business-Häusern mit insgesamt 752 Zimmern in Einsatz, in München, Wien, Hamburg und Berlin (Prenzlauer Berg, Karlshorst und City West). Auch für die zwei Häuser in Mannheim und erneut Wien, die im kommenden Jahr eröffnen, wird die Software-Integration bereits in der Pre-Opening-Phase umgesetzt. Das gleiche gilt für alle im Rahmen der weiteren Expansion geplanten Immobilien.

"Die Kooperation mit apaleo ist ein zentraler Baustein unserer Digitalisierungs-Strategie", erläutert Burak Ünver, Geschäftsführer SMARTments business: "Wir haben mit unserer Marke von Anfang an stark auf automatisierte Prozesse gesetzt. Durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie haben sich die Bedürfnisse unserer Gäste noch einmal deutlich in diese Richtung weiterentwickelt. Beispielsweise ist das kontaktlose Ein- und Auschecken für viele Gäste inzwischen ein zentrales Kriterium für eine Buchung geworden." Gerade Serviced Apartments mit einer Küchen-Einrichtung eignen sich vor diesem Hintergrund ideal für Reisen in Zeiten der Corona-Pandemie. Durch die eigene Küche ist Selbstversorgung problemlos möglich.

Die weitere Digitalisierung kann nun auf der apaleo-Plattform erfolgen. Durch die offene Schnittstelle von apaleo kann SMARTments business mit bestehenden Hospitality-Startups zusammenarbeiten aber auch eigene Apps programmieren. Integriert in solche Digitalisierungs-Schritte werden alle Kontakt-Wege. Unabhängig davon, ob der Gast per Telefon, Online-Chats, Messenger-Dienst, die Website, Apps oder auch im Self-Service Kiosk mit dem Haus in Kontakt tritt.

Nach einem intensiven Auswahl-Prozess sah SMARTments business im apaleo-Konzept die idealen Einsatzmöglichkeiten. "Unsere Software verfolgt gleich zwei Ziele", erläutert Ulrich Pillau, Geschäftsführer von apaleo: "Zum einen sollen die Bedürfnisse der Gäste dank der Digitalisierung noch zielgenauer und effektiver erfüllt werden. Zum anderen sollen Kosteneinsparungen ermöglicht und weitergegeben werden. Davon profitieren sowohl die Gäste als auch die Betreiber." Über apaleo laufen auch die Bezahlvorgänge und somit die Abrechnungen. Für Philip von Ditfurth, ebenfalls apaleo-Geschäftsführer, ist dieses Komplettangebot ein wichtiger Teil des Erfolgsrezepts: "Die Hotelbetreiber müssen sich darauf verlassen können, dass wir alle relevanten Vorgänge im Blick haben und steuern."

Die Kooperation zwischen SMARTments business und apaleo ist besonders effektiv, weil beide Unternehmen gleichzeitig auch mit hotelbird kooperieren. Die Münchener Technik-Experten haben unter anderem einen digitalen Schlüssel entwickelt, mit dem der Gast mittels seines Smartphones die Zimmertür öffnen kann. Zusätzlich errichtet hotelbird in den SMARTments business-Häusern Self-Service Terminals, über die Gäste auch ohne Smartphone-Nutzung kontaktlos einchecken und bezahlen können. Für diese generiert das Terminal kontaktlose Key-Cards für das Zimmer. "Somit kommen sogar Smartphone-Muffel und Pechvögel mit defektem oder verlorenem Gerät kontaktlos ins Zimmer", betont Daniel Zawe, Commercial Director SMARTments business. Und selbst im Waschsalon geht man anderen Gästen aus dem Weg mit der digitalen Steuerung persönlicher Wasch-Zeiten. Zawe: "Unser gemeinsames Digitalisierungs-Paket ist das perfekte Beispiel, wie im Sinne der Gäste alle Digitalisierungs-Möglichkeiten genutzt werden können. Ein perfektes Dreier-Bündnis von SMARTments business, apaleo und hotelbird." _____

Über SMARTments business: SMARTments business ist eine Marke der GBI Unternehmensgruppe und bietet Reisenden voll möblierte und komplett ausgestattete Apartments inklusive eigener Kitchenette. Meist sind es Geschäftsreisende, die Serviced Apartments für längere Aufenthalte in einer Stadt in Anspruch nehmen, etwa für Projektarbeit oder Beratungsmandate. Doch auch Privatreisende nutzen Serviced Apartments der Marke - zum Beispiel für Städtereisen oder um in einer fremden Stadt anzukommen und von dort aus in Ruhe nach einer neuen Wohnung zu suchen. Sechs Häuser der Marke SMARTments business mit insgesamt 752 Apartments in München, Hamburg, Berlin, und Wien sind aktuell im Betrieb. Hinzu kommen rd. 700 Apartments in Bau und Planung, in Mannheim, Frankfurt a.M., Hamburg und Wien. Der Betrieb von Serviced Apartments der Marke SMARTments business erfolgt auch unabhängig von Immobilienentwicklungen der GBI Unternehmensgruppe, dem größten Hotel-Projektentwickler in Deutschland. Muttergesellschaft der GBI Unternehmensgruppe ist die GBI Holding AG, eine 100%ige Tochter der gemeinnützigen Moses Mendelssohn Stiftung. http://www.smartments-business.de

Über apaleo: apaleo ist die offene Software-Plattform für die Hotels und Serviced Apartments, die es jedem Be-trieb ermöglicht, sich einen individuellen Technologie-Stack mit Property Management und integrierten Zahlungssystemen sowie kostenloser Integration von Drittanbieter-Applikationen und Inhouse-Lösungen zusammenzustellen. Basierend auf der Infrastruktur von apaleo kann jedes Hotel das ideale Gästeerlebnis und die optimale Mitarbeitererfahrung verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter http://www.apaleo.com/de

Über hotelbird: Das 2015 gegründete Technologieunternehmen hotelbird GmbH ist Marktführer in Deutschland im Bereich digitale Check-in/ -out Services und verfolgt eine klare Mission: Die Kerntechnologie für jeden Gastgeber zu bieten, der damit Kosten reduziert und mit einem digitalen, kontaktlosen Reiseerlebnis seine Gäste begeistert. hotelbird arbeitet mit führenden Hotelketten in Deutschland zusammen wie Lindner Hotels, Leonardo Hotels, Gorgeous Smiling Hotels, Deutsche Hospitality, H-Hotels oder NOVUM Hospitality. Alle nötigen Formalitäten, angefangen vom Check-in inklusive des digitalen Meldescheines über den digitalen Zimmerschlüssel bis hin zu Bezahlung und Check-out können einfach über eine Software abgewickelt werden. Hotelgäste genießen mehr Freiheit durch ein komfortables und digitales Hotelerlebnis. Gleichzeitig sparen Hotels mit der smarten Technologie Zeit und Kosten und entlasten ihre Mitarbeiter an der Rezeption. hotelbird hat seinen Sitz in München und beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter. https://hotelbird.com/

