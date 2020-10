Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1713 Dollar und damit nahezu so viel wie am Freitagabend. Auch zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Stand von 1,0726 Franken in etwa auf dem Niveau, das er am Freitag im späten Handel hatte. Der US-Dollar tendiert bei 0,9159 Franken ebenfalls eher seitwärts.Zum Wochenstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...