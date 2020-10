Die Wiener Börse dürfte am Montag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine halbe Stunde vor Handelsbeginn mit plus 0,25 Prozent bei 2.200,80 Punkte. Am Freitag hatte der ATX um 0,85 Prozent höher bei 2.195,32 Punkten geschlossen.Trotz der weltweit steigenden Zahl der Covid-Erkrankungen dürften zunächst positive Konjunkturdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...