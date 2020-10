Trotz Corona-Sorgen zeigen sich Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Woche leicht optimistisch.Der DAX stieg mit einem leichten Zuwachs von 0,3 Prozent auf 12.948,63 Punkte in die neue Woche ein. Stützend wirken sich dabei positive chinesische Konjunkturdaten aus."Die chinesischen Konjunkturdaten sind eine Art Beruhigungspille für die Börsen", erklärte Portfoliomanager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...