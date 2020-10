Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. Er notierte gegen 8.40 Uhr bei 1,1708 Dollar, nachdem er am Freitagabend bei 1,1717 Dollar tendiert hatte. "Der Ausblick für den Euro ist getrübt, denn aufgrund des beunruhigenden Corona-Infektionsgeschehens und anderer Belastungsfaktoren kann die Risikoaversion jederzeit wieder größer werden, wovon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...