DJ PTA-News: Blue Cap AG: Blue Cap im dritten Quartal mit starker Erholung bei Umsatz und Ergebnis

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta007/19.10.2020/09:00) - * Kumulierter Konzernumsatz steigt um 7 % auf EUR 173,6 Mio. (Vorjahr: EUR 162,2 Mio.)

* Bereinigtes EBITDA liegt für die ersten neun Monate mit EUR 11,6 Mio. auf Vorjahresniveau mit einer deutlich verbesserten EBITDA-Quote von 6,5 % gegenüber 5 % zum Halbjahresende

* Organischer Umsatzrückgang durch Corona-Pandemie reduziert sich auf 8 % gegenüber 12 % zum Halbjahr

Die Blue Cap AG blickt auf ein erfolgreiches drittes Quartal 2020 zurück. Der vorläufige kumulierte Konzernumsatz betrug zum Quartalsende EUR 173,6 Mio. und lag somit ca. 7 % über dem Vorjahreszeitraum (EUR 162,2 Mio.) und über den Erwartungen. Ursächlich hierfür war insbesondere die erstmals ganzjährige Einbeziehung der im letzten Jahr erworbenen con-pearl Gruppe und eine deutliche Erholung gegenüber dem zweiten Quartal (Umsatz Q2: EUR 49,3 Mio. versus Umsatz in Q3: EUR 59,7 Mio.). Erfreulich ist der Umsatzanstieg auch deshalb, weil die em-tec GmbH im April 2020 erfolgreich verkauft wurde und die Umsätze der Gesellschaft ab diesem Zeitpunkt nicht mehr im Konzern enthalten sind.

Das verbesserte operative Konzernergebnis reflektiert die positive Umsatzentwicklung im dritten Quartal wieder. So lag das bereinigte EBITDA zum Ende des dritten Quartals 2020 mit EUR 11,6 Mio. ebenfalls über den Erwartungen und auf dem Niveau des Vorjahres. Die EBITDA-Quote betrug 6,5 % (Q3 Vorjahr: 7,1 %, 1. Halbjahr 2020: 5 %).

Die aufgrund der Corona-Krise eingeleiteten operativen Maßnahmen wurden auch im dritten Quartal verstärkt fortgeführt. So konnte das breit aufgestellte Beteiligungsportfolio durch die Zusammenarbeit zwischen unseren operativen Experten und den Managementteams der Töchter weiter gut durch die Corona-Krise geführt werden. Das zeigt sich auch an der Entwicklung des organischen Umsatzrückgangs, der zum Ende des dritten Quartals nur noch 8 % (1. Halbjahr 2020: 12 %) gegenüber dem Vorjahreszeitraum betrug.

Trotz deutlicher Fortschritte bei der Reorganisation von con-pearl und einer insgesamt zufriedenstellenden Performance des Beteiligungsportfolios, hängt die künftige Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis maßgeblich vom weiteren Fortgang der Corona-Pandemie ab. Die derzeit wieder zunehmende Unsicherheit erschwert eine stabile Prognose für das Gesamtjahr. Auf Basis des starken dritten Quartals erwarten wir jedoch für das Gesamtjahr 2020 einen Konzernumsatz in etwa auf Vorjahresniveau bei einem bereinigten EBITDA unter dem Vorjahr, jedoch über den bisherigen Erwartungen.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Unternehmensgruppe mit Sitz in München. Sie investiert als Beteiligungsgesellschaft speziell in mittelständische technologiegetriebene Nischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 30 und 80 Mio. Euro. Die Blue Cap AG hält meist mehrheitliche Anteile an 8 Beteiligungsunternehmen aus produzierenden Branchen. Derzeit befinden sich im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus den Bereichen Klebstoff- und Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Metalltechnik und Produktionstechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien, unterstützt durch die breite Expertise in der Holding. Die Gruppe beschäftigt derzeit ca. 1.140 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

(Ende)

Aussender: Blue Cap AG Adresse: Ludwigstraße 11, 80539 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Presse + Investor Relations Tel.: +49 89 288 909-0 E-Mail: ir@blue-cap.de Website: www.blue-cap.de

ISIN(s): DE000A0JM2M1 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1603090800816 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)