DJ DBRS stuft Frankreich auf AA ab - Ausblick stabil

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur DBRS Morningstar hat Frankreich seine erstrangige Bonitätsnote entzogen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft des Euroraums wird künftig nur noch mit AA (zuvor: AAA) eingestuft, der Ausblick ist stabil. DBRS begründete die Abstufung mit einer Verschlechterung des mittelfristigen Ausblicks und der Staatsfinanzen, die von der globalen Gesundheits- und Wirtschaftskrise ausgelöst worden seien.

"Die Ausbreitung des Coronavirus verstärkt die bereits vorhandenen Schwierigkeiten, darunter die strukturell hohen öffentlichen Ausgaben und Schulden", heißt es in der Veröffentlichung. Frankreich sei in die Corona-Krise in einem schwächeren Zustand als andere mit AAA bewertete Länder eingetreten.

