Es ist so weit! Die HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) hat ein neues Allzeithoch erreicht. Seit dem Mitte Juli erreichten Allzeithoch von 53,25 Euro hatte die Aktie zwischenzeitlich mehr als 20 % an Wert verloren. Und das eigentlich ganz ohne Grund. Denn die Geschäfte könnten kaum besser laufen. Das hat HelloFresh in dieser Woche gleich noch einmal bestätigt und die Prognose für das Gesamtjahr ein weiteres Mal angehoben. Lohnt es sich jetzt also, die Aktie zu kaufen? HelloFresh schaltet noch einen Gang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...