Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Emissionstätigkeit im Covered Bond und SSA-Segment setzt sich ungebremst fort, was angesichts der weiterhin sehr guten Nachfragesituation nicht überrascht, berichten die Analysten der Helaba.Einzig die Platzierungen einiger SSA-Papiere verschiedener Länder hätten sich zuletzt etwas schwieriger gestaltet, was zweifellos deren Renditeniveaus geschuldet gewesen sei. Zum Wochenstart bleibe die Pipeline noch leer. Das werde sich im Wochenverlauf auf jeden Fall ändern. Nicht zuletzt sei damit zu rechnen, dass das SURE-Programm der EU-Kommission starte. Bis dato seien 87,4 Milliarden aus dem 100 Milliarden Euro umfassenden Programm nachgefragt worden. Italien und Spanien würden dabei mit 27,4 bzw. 21,3 Milliarden Euro die größten Geldempfänger sein. Wie zu hören gewesen sei, sei seitens der EU um ein Feedback für 10- und 20jährige Laufzeiten gebeten worden. Voraussichtlich werde das kürzer laufende Papier ein höheres Volumen auf sich vereinen. Während eines Investor-Calls am 7. Oktober seien zudem die Emissions-Guidlines vorgestellt worden. Demnach gebe es bei der Ausgestaltung verschiedene Optionen wie Dual-Tranchen, Taps und zweistufige Erhöhungsmöglichkeiten. ...

