Stuttgart (pts013/19.10.2020/09:45) - Kontinuierliche Steuerung auf Basis von Forecasts und Simulationen, integrierte Planungsmodelle, Automatisierung und Digitalisierung mit führenden Cloud-Plattformen - das sind die Themenschwerpunkte der 22. Planungsfachkonferenz von Horváth & Partners, die am 3. Dezember 2020 virtuell stattfindet. Sie bietet Planungsverantwortlichen eine Plattform, um sich praxisorientiert über State-of-the-Art-Ansätze zu informieren und auszutauschen sowie wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen zu erhalten.

"Die Corona-Pandemie hat einmal mehr verdeutlicht, wie wichtig es für Planungs- und Finanzverantwortliche ist, flexibel auf unvorhergesehene Szenarien reagieren zu können. Wesentlich hierfür sind integrierte Forecasts und Simulationen, unterstützt durch moderne Planungstools", erklärt Michael Kappes, Konferenzleiter und Partner im Bereich Planning, Reporting & Consolidation bei Horváth & Partners. "Auf unserer virtuellen Konferenz können die Teilnehmer sich zu ihren Erfahrungen in diesen Bereichen austauschen und erhalten auf diese Weise vielfältige Impulse vom Markt."

Den Konferenztag eröffnen Birgit Reick und Christian Meiners von LANXESS. Sie erläutern die flexible Planung und Szenarioentwicklung auf Basis einer technischen Projektion. Anschließend beleuchtet Stefan Gfeller von der Zurich Insurance Group (ZIG) die Digitalisierung der Konzernplanung bei der ZIG. Wie eine integrierte Finanzmodellierung mit dem Tool ANAPLAN die dynamische Entscheidungsfindung in unsicheren Zeiten optimiert, erklären Olaf Lischke und Philipp Ahrend von der BAYER AG.

Nina Huss von BioNTech spricht in ihrem Vortrag über die Einführung einer individuellen Planungs- und Forecastlösung in einem dynamischen Umfeld. Die agile Unternehmenssteuerung mit Hilfe der BI-Plattform Board beschreibt Ulrich Litsche von der Landesmesse Stuttgart. Abschließend referiert Matthias Lange von Mast-Jägermeister zum Thema "Looking Forward - Planung & Reporting in SAP Analytics Cloud (SAC)".

Das vollständige Konferenzprogramm mit allen Vorträgen und Referenten sowie weitere Informationen zur Planungsfachkonferenz sind verfügbar unter: https://www.horvath-partners.com/konferenzen/planung

Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, den USA, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz "Cordence Worldwide" unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen.

Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung - für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Operations, Einkauf, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen.

