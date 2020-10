DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Markteinführung

Neuer nachhaltiger Renten-Publikumsfonds der CSR Beratungsgesellschaft nach SDG-Kriterien



19.10.2020 / 10:17

Die CSR Beratungsgesellschaft hat am 15.10.2020 mit dem CSR Bond Focus SDG Fonds einen neuen nachhaltigen Renten-Publikumsfonds aufgelegt. Zielsetzung des Fonds ist eine Investition in höherverzinsliche Anleihen, die nach strengen ESG-Kriterien ausgewählt werden und deren Emittenten sich mit ihrem Geschäftsmodell der Erreichung eines oder mehrerer SDG* verschrieben haben. Die Einhaltung dieser Kriterien wird regelmäßig von der auf nachhaltige Investments spezialisierten Ratingagentur imug geprüft. Der Fonds kann ab sofort sowohl von institutionellen als auch von privaten Anlegern über alle gängigen Plattformen gezeichnet werden. Dabei ist zu beachten, dass der Fonds aufgrund der Besonderheit des Themas und der Zielinvestments nur zu jeweils zwei Terminen im Monat erworben oder zurückgegeben werden kann. *Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat im Jahre 2015 insgesamt 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die Sustainable Development Goals (SDG) verabschiedet. Ein Investment in diesen Fonds ist eine Möglichkeit, einen persönlichen Beitrag zu Erreichung der SDG zu leisten. Weitere Informationen zu den 17 SDG finden Sie zum Beispiel hier: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeitsziele-verstaendlich-erklaert-232174 Das aktuelle Factsheet zum CSR Bond Focus SDG Fonds (A) ISIN DE000A2PT145 / WKN A2PT14

sowie die relevanten Verkaufsunterlagen finden Sie hier: https://www.monega.de/fonds/DE000A2PT145 Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Seit ihrer Gründung Anfang des Jahres 2008 verfolgt die CSR Beratungsgesellschaft eine werteorientierte Anlagestrategie für ihre Mandate und CSR-Publikumsfonds, welche die wichtigsten ESG-Kriterien berücksichtigt. Die CSR betreut für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit ca. 2 Mrd. Euro. Die Publikumsfonds der CSR zeichnen sich durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnisse aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen, für die die Sicherheit ihrer Geldanlagen höchste Priorität hat, sind hier bestens aufgehoben. Weitere Informationen zur CSR Beratungsgesellschaft mbH finden Sie auf unserer Website:

https://csr-beratungsgesellschaft.de/unternehmen_start.html Ihr persönlicher Ansprechpartner: CSR Beratungsgesellschaft mbH Herr Ulrich Zorn E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de Tel.: +49 6192 - 977 00 16

