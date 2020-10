Zürich (awp) - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat Susanne Thellung per 1. Februar 2021 zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung ernannt. Sie folgt auf Peter Hilfiker, der bekanntlich per 31. März 2021 nach zehn Jahren an der Spitze der SZKB in den Ruhestand treten wird.Susanne Thellung kennt gemäss einer Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...