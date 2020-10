Seit letztem Freitag können zwei der vier neuen iPhone-Modelle vorbestellt werden, die Apple in der Vorwoche offiziell präsentiert hat. Die ersten Geräte sollen bereits in dieser Woche ausgeliefert werden, doch viele Kunden werden sich wohl etwas länger gedulden müssen. Wer heute über die deutschsprachige Apple-Website beispielsweise ein iPhone 12 Pro in Pazifikblau bestellt, erhält das Gerät voraussichtlich erst zwischen dem 4. und 11. November. Bereits zum Vorverkaufsstart am Freitag meldeten ...

