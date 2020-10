Mit Volksbank und ERGO zu einer passenden Versicherung für jedes Kundenbedürfnis.



Wien (APA-ots) - Wien, 19.10.2020: Ob zum Sparen, als Lebens- oder Haushaltsversicherung, die Volksbank bietet gemeinsam mit ERGO für ihre Kundinnen und Kunden eine breite Produktpalette an Versicherungen an - mit Auszeichnung. Denn ERGO wurde erst kürzlich als Service-Champion prämiert. DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG: "Unser Anspruch ist, den Kundinnen und Kunden stets beste Servicequalität zu bieten - als Volksbank wie auch über unsere Partner. Es macht uns daher besonders stolz, einen Top-Service-Anbieter an unserer Seite zu haben." Und obwohl 43 % der heimischen Haushalte finanziell durch Covid-19 eingeschränkt sind, sparen nur 9 % der Befragten, wenn es um die Versicherungen geht.[[1]] (#_ftn1) Langjährige, kompetente Partner sind hier besonders gefragt.



Bereits zum sechsten Mal in Folge belegt ERGO in Österreich den ersten Platz in der Versicherungsbranche. Auf dieses Ergebnis kommt das größte Service-Ranking Österreichs, welches die

Analysegesellschaft ServiceValue GmbH gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main einmal im Jahr erstellt. Mit einem Serviceerlebnis-Wert von 77,1 % liegt ERGO damit deutlich über dem Branchenmittelwert von 68,4 % und konnte den Wert aus 2019 (75,5 %) steigern. Die Haushalt-/Eigenheimversicherung ERGO fürs Wohnen wurde im Rahmen des Versicherungs Award Austria (VAA) mit "sehr gut" prämiert. "Unser erklärtes Ziel ist es, im Bereich der Schaden-/Unfallversicherung deutlich über dem Markt zu wachsen. Der erneute Erfolg beim Service-Champion-Ranking und die Auszeichnung unserer Haushalt-/Eigenheimversicherung zeigen uns, dass wir bei ERGO auf dem richtigen Weg sind und motivieren uns, weiterhin unser Bestes für unsere Kunden und Vertriebspartner, wie die Volksbanken, zu geben", sagt Dr. Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender der ERGO Versicherung AG.



Volksbank unterstützt bei Wahl der passenden Versicherung

Sowohl die Volksbanken als auch ihre Partner bieten ihren Kundinnen und Kunden stets bestmögliche Servicequalität. Vertrauensvolle Gespräche mit den Volksbank Beraterinnen und Beratern helfen verunsicherten Kundinnen und Kunden, die persönlichen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen und gemeinsam eine maßgeschneiderte Lösung zu finden.



Der Volksbanken-Verbund



Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke SPARDA-BANK sowie die Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 28,9 Mrd. Euro und betreut mit rund 3.400 Mitarbeitern in 264 Vertriebsstellen rund 1,1 Mio. Kunden in ganz Österreich. (Stand 30.06.2020)



Über die ERGO Versicherung



Die ERGO Versicherung in Österreich ist eine Tochtergesellschaft der ERGO Austria International AG. Im Rahmen der strategischen Kooperation mit den Partnern UniCredit/Bank Austria und Volksbanken sowie über den eigenen Außendienst, Makler, Agenturen und Direktvertrieb wird ein bedarfsgerechtes Produktsortiment an Lebens- und Schaden-/Unfallversicherungen für den privaten und betrieblichen Bereich angeboten. Die ERGO Austria International AG in Wien ist Teil der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland.

Infos unter [www.ergo-versicherung.at]

(http://www.ergo-versicherung.at/)bzw. [www.ergo-austria.com] (http://www.ergo-austria.com)



