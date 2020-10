FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 510 (600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS IAG PRICE TARGET TO 120 (188) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'EQUAL WEIGHT' ('OW') - TARGET 1075 (1224) P - BARCLAYS RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 3750 (2350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3960 (3690) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 790 (580) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IWG TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 350 (260) PENCE - BERENBERG RAISES ROTORK TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 370 (230) PENCE - BERENBERG RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 430 (370) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 151 (200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK REINITIATES UNILEVER PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 5500 PENCE - GOLDMAN RAISES FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 83 (63) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 228 (233) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 36 (39) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 370 (350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RATHBONES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1670 (1650) PENCE - JPMORGAN RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1100 (970) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS INTERCONTI HOTELS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 4300 (5000) PENCE - RPT/JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6230 (6300) PENCE - 'OVERWEIGHT'



