Der chinesische Hersteller Xiaomi setzt sich in Sachen kabelloses Laden an die Spitze. Seine nun vorgestellte Lösung bietet doppelte Leistung der meisten anderen Anbieter. In nur 19 Minuten soll sich ein 4.000-Milliamperestunden-Akku mit der Technologie kabellos komplett aufladen lassen. Das verkündet das Unternehmen in einem Blog-Eintrag. Die "80W Mi Wireless Charging Technology" verweist damit andere Hersteller auf die hinteren Plätze. So schlug zuletzt Huaweis 40-Watt-Ladelösung die 30-Watt-Variante des 8 Pro von Wettbewerber Oneplus (Test). Das iPhone 12 kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...