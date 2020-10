Die Aktie des Elektroauto-Start-ups Nio kannte in den letzten Tagen kein Halten mehr. Mehrere Kaufempfehlungen schoben die Aktie um mehr als 25 Prozent nach oben. Auch das Papier von XPeng Motors legte deutlich zu. Wie viel Potenzial steckt noch in den Aktien?Vor wenigen Tagen hat JPMorgan-Analyst Nick Lai sein Kursziel für die Nio-Aktie von 14 Dollar auf 40 Dollar angehoben. Lai geht davon aus, dass sich die Zulassungszahlen von Elektroautos in China von weniger als 5 Prozent im Jahr 2019 auf 20 ...

